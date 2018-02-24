Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают

Следственный изолятор № 1, или как его называют в простонародье «централ», одно из самых старых зданий Бишкека. Здесь содержатся те, кто ожидает суда, и те, кто уже получил срок и готовится к отправке в колонии. Журналист ИА «24.kg» провел с сотрудниками СИЗО несколько часов, чтобы понять, как им здесь работается.
Подопечные Марса9 часов утра. Построение после физкультуры. Его проводит начальник СИЗО Калыбек Калмаматов.
Дежурный докладывает, что чрезвычайных происшествий за сутки не произошло. Однако у сидельцев нашли при обыске телефоны. Они запрещены.
Заслушав всю информацию, начальник просит сотрудников тщательнее обыскивать камеры, разъяснять вновь прибывшим подследственным их права и обязанности. Тех, кто работает с пожизненно лишенными свободы, просит быть осторожнее и не поддаваться на провокации.
Сопровождать меня поручили майору Государственной службы исполнения наказаний Марсу Мырзабекову. В исправительной системе он 20 лет, из которых десять работает с пожизненно лишенными свободы — ПЛС.
После завтрака у «пожизненных» по расписанию прогулка во дворе, который располагается, как правило, на верхних этажах режимных корпусов.
По верху прогулочных дворов металлическая решетка, а над ней сетка с ячейками.
Заключенные по закону имеют право на ежедневную прогулку не менее одного часа
«Больничка» не хуже, чем на волеМежду прогулкой и обедом заключенные могут посетить медсанчасть. В СИЗО есть собственная лаборатория, в которой собираются анализы на туберкулез, венерические и другие заболевания. Оборудование самое современное, даже государственные поликлиники таким богатством похвастать не могут.
Такие условия для лишенных свободы помогли создать международные организации.
Чтобы прийти к врачу, заключенные пишут заявление на имя начальника СИЗО. После его разрешения сидельца под конвоем сопровождают на осмотр. Приговоренных к особому режиму содержания, приводят в робах и наручниках. На обследование каждого уходит около часа. Конвоиры постоянно находятся рядом.
В медсанчасти есть и аптека, в которой заключенные могут получить необходимые лекарства.
Между приемами больных спрашиваю у стоматолога Данияра Тешебаева не страшно ли ему работать с такими людьми. Отвечает, что не страшно, поскольку рядом всегда сопровождающие, обеспечивающие его безопасность.
«Попал в СИЗО случайно. Несколько лет назад меня попросили временно поработать здесь. Так и остался. Чтобы обезопасить себя от болезней, работаю в специальной маске», — рассказывает Данияр.
После приема врача идем в помещение, где расположены камеры для «пожизненных». Спускаемся в полуподвальное помещение, проходим через коридор с камерами для подследственных и приходим в другой — тот самый, где сидят те, что, возможно, больше никогда не вдохнут воздух свободы.
Это сейчас условия для работы нормальные. А раньше работать было практически невозможно. Оборудование здесь если и не самое современное, то вполне новое.Данияр Тешебаев
После того, как в селе Жаны-Жер построили корпус для «пожизненных», несколько камер СИЗО опустели. Кого-то перевели отбывать наказание в другой регион, а кого-то в ИК-19.
Сотрудники СИЗО, после того как заключенных выводят на прогулку, обыскивают камеры. Почти каждый день они находят мобильные телефоны.
Как только достроят второй корпус ИК-19, всех «пожизненных» этапируют туда, в СИЗО останутся только подследственные.Представитель пресс-службы ГСИН Александр Никсдорф
Расправа по-тихому
Марс Мырзабеков признается, что среди сотрудников СИЗО есть недобросовестные люди. Но таких вычисляют быстро и прощаются с ними.
Майор отмечает: если права заключенных защищаются разными международными организациями, то права сотрудников СИЗО не защищает никто.
Такие угрозы у нас бывают систематически. Но обычно человек, который действительно хочет расправиться с кем-то, делает это тихо – без угрозМарс Мырзабеков
Обед по расписанию
С 11.30 до 12.30 в СИЗО обед. Сегодня на первое подавали борщ, на второе — перловку с мясом. Кормят тут, можно сказать, сносно.
Мясо СИЗО закупает на несколько дней — учреждение не может приобрести его на неделю или месяц, поскольку нет такого объемного холодильника.
В сутки на все СИЗО уходит около 130 килограммов мяса. Порции у заключенных вполне внушительные.
Почему жены не часто ходят на свидания
После обеда заключенные встречаются с адвокатами, следователями и в определенные дни ходят на свидания.
Пожизненно осужденным положены в год три длинных и три коротких свидания. Длинные длятся до трех суток, короткие — по часу.
К осужденным, в основном, по словам сотрудников СИЗО, приходят дети и родители. Жены не всегда хотят видеть мужей за решеткой.
Рабочий день сотрудников следственного изолятора, заканчивается в 18.00. На смену им приходят другие.
«Они такие же, как и мы все. Некоторые действительно попали в тюрьму по пьяни, а есть те, кто умышленно расчленил другого человека. Есть и те, кто имеет психические заболевания. Ко всем нужен особый подход. С этими людьми мы разговариваем строго, если улыбаться им, они сядут на голову», — говорит напоследок мой сопровождающий.
Выйдя за ворота СИЗО, пожалуй, как никогда с удовольствием вдыхаешь даже приправленный смогом воздух Бишкека. Но это воздух свободы.