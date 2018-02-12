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Общество

Ондоруш Токтонасыров вышел на акцию поддержки осужденных, объявивших голодовку

Гражданский активист Ондоруш Токтонасыров вышел на акцию поддержки осужденных, объявивших сухую голодовку.

Он требует, чтобы сотрудники ГСИН регулярно информировали общественность о состоянии здоровья Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова, которые осуждены за попытку захвата власти и объявивили акцию протеста против произвола ГКНБ и судов.

Ондоруш Токтонасыров считает, что в комиссию по наблюдению за состоянием здоровья голодающих оппозиционеров должны войти независимые медики.

Сухая голодовка у Бектура Асанова продолжается четырнадцатый день. Эрнест Карыбеков голодает тринадцатый день, а Кубанычбек Кадыров — двенадцатый. Осужденные политики добиваются отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Гражданский активист требует убрать видеонаблюдение в камере экс-депутата Омурбека Текебаева. В руках он держит плакат с требованием прекратить снимать на видео.
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