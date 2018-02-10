Музейный комплекс «Сулайман—Тоо». Здесь оживает история

О работе одного из крупнейших музеев Кыргызстана — Национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо», который в последнее время обрел второе дыхание, ИА «24.kg» рассказали его сотрудники.

Фото Сахиры Назаровой. НИАМК «Сулайман-Тоо», город Ош

Комплекс в городе Оше включает в себя два музея, исторические памятники архитектуры, гору с многочисленными пещерами, а также 4 филиала в Узгене и Ноокате. Его общий фонд содержит более 33 тысячи экспонатов, что является предметом национальной гордости.

На пути к обновлению

Фото Сахиры Назаровой. Директор НИАМК «Сулайман-Тоо» Абдыкайым Кангельдиев

В августе 2017 года директором НИАМК «Сулайман-Тоо» был назначен Абдыкайым Кангельдиев. Он вспоминает, что поначалу много времени отнимали и судебные процессы с предпринимателями по прилегающим земельным участкам, и разбирательства с разрастающимися вокруг горы застройками жителей улицы Ремесленников, и противоречия в большом коллективе из 98 человек, а научный отдел и вовсе занимался хозяйственными делами. Поэтому сразу пришлось начать со стратегии развития комплекса и разработки плана для каждого отдела.

За последние полгода, отмечают сотрудники, заметно улучшилось материально-техническое оснащение рабочих мест: отремонтирована оргтехника, проведен беспроводной Интернет, закуплена новая мебель, установлено видеонаблюдение, появились ковровые покрытия. И сразу стало уютнее. При музее организована столовая с невысокими ценами на питание. И все это на средства спецсчета.

Увеличиваем доход

Предстояло увеличить и доходную часть. Если раньше каждая из семи касс ежемесячно приносила музею около 200 тысяч сомов, то сейчас доход вырос почти в два раза.

Предполагается, что в начале 2018-го будет рассмотрен вопрос изменения условий договора аренды между комплексом и людьми, которые работают на горе (фотографами, священнослужителями, продавцами сувениров, напитков и продуктов). При этом комплекс не должен превращаться в коммерческий объект, имеющий только одну цель — получение прибыли. Люди ждут новых экспозиций, современных мероприятий, более активного продвижения в медиа.

Острая проблема

Одной из проблем музейного дела является нехватка квалифицированных кадров. Как правило, сюда на работу приходят историки и лингвисты, а нужны археологи, реставраторы, экскурсоводы. В стране нет вузов по подготовке музейных специалистов, поэтому сотрудники вынуждены осваивать смежные направления. Для молодых выпускников вузов музеи не всегда привлекательны из-за низкой оплаты труда.

Научный центр

Фото Сахиры Назаровой. Замдиректора по научной части Хайрулло Ибайдуллаев

По словам заместителя директора по научной части Хайрулло Ибайдуллаева, музей — это в первую очередь научный центр, а потом уже — культурный. Поэтому научной работе в музее уделяется много внимания: на тексты экскурсоводов выдают рецензии ученые НАН КР, научные сотрудники музея ежеквартально печатают статьи в вузовских вестниках. Но в его представлении современный музей — это площадка для проведения научно-культурных дискуссий. И к этому надо стремиться.

«В музее каждый день встречи с новыми интересными людьми, обсуждение общих идей, лекции для организаций, молодежи», — говорит Хайрулло Ибайдуллаев.

Недостаточно, когда ты знаешь историю и понимаешь значение экспоната, надо уметь показать это посетителям, заинтересовать людей, словом, оживить прошлое через предметы. В вузе нас учили по фактам, а здесь, в музее, каждый предмет уникален и может рассказать целую историю. Хайрулло Ибайдуллаев

В планах — развитие волонтерского движения по программе «Друзья Сулайман-Тоо», привлечение и обучение энтузиастов с целью продвижения регионального туризма.

В музее периодически выставляют свои работы ученики школы изобразительного искусства имени Гапара Айтиева. Подобное сотрудничество направлено на укрепление патриотизма, изучение родного края, распространение культурного наследия через творчество. Есть идея обустроить детскую площадку, чтобы детям было чем заняться, пока взрослые осматривают экспозиции.

Музей ищет партнеров для проведения совместных акций. В прошлом вместе с общественными организациями проводили «Ночь в музее», мастерские по ремесленничеству, выставки фотографий.

Сувениры для туристов

В середине декабря 2017 года при музее открылся магазин, в котором представлены сувениры с изображениями значимых экспонатов. В стране всего два подобных магазина, один — в историческом музее в Бишкеке.

— Это не только отличная идея по распространению культурного достояния региональных художников и ремесленников по всему миру, но и поддержка местных мастеров, — сказала автор проекта Бактыгуль Мидинова.

Например, картина художника Алтынбека Торогельдиева «Чаепитие» находится в Ошском областном музее изобразительных искусств, она представлена на нескольких сувенирах в магазине.

Ценные находки

Еще одно направление работы комплекса — обновление фонда. Замдиректора Ибайдуллаев рассказал, что когда три года назад при строительстве моста по улице Навои были найдены части керамического сосуда, по закону следовало приостановить работы для исследования места специалистами, но этого не было сделано по разным причинам, в том числе политическим. Сейчас, согласно нормам, перед началом строительства специалисты в области археологии дают свое заключение.

Бывает, жители приносят в музей археологические находки, их ценность определяет фондово-закупочная комиссия музея или столичные специалисты. Каждый объект регистрируется в книге учета, научные сотрудники исследуют его, дают научное описание. У каждого экспоната имеется свой паспорт.

В числе наиболее ценных экспонатов в главном здании комплекса глиняная глазурированная керамическая посуда бронзового века (как доказательство существования поселения на территории Оша три тысячи лет назад) и глиняные светильники средневековья. В музее представлены живописные коллекции предметов быта, одежды, украшений. Отдельные стенды посвящены разнообразию животного и растительного мира региона. Интерес представляет коллекция минералов.

Под охраной ЮНЕСКО

Существует мнение, что раз гора является нерукотворным уникальным природным объектом, то не следует брать плату за вход. Но объект входит в список культурного мирового наследия ЮНЕСКО, что подразумевает взятые Кыргызстаном обязательства по сохранению его самобытности, а это требует средств.

Гора, расположенная в центре города, является его символом и визитной карточкой. На южном склоне третьей вершины горы расположен уникальный музейный пещерный комплекс. Автором проекта является архитектор, мастер спорта Кубанычбек Назаров. Открытие музея состоялось в 1978 году. Температура воздуха там всегда постоянна — около 15 градусов по Цельсию, и это особенно приятно в летнюю жару.