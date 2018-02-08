Дело задержанного с наркотиками офицера спецназа «Пантера» передали в суд

Дело задержанного с наркотиками офицера спецназа «Пантера» Национальной гвардии Кыргызстана передано в суд. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, следствие по делу окончено. «Бывшему начальнику штаба батальона «Пантера» предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков», — сообщили в ГУВД.

Между тем в пресс-службе Национальной гвардии сообщили, что майор вооруженных сил выведен в распоряжение кадров Генерального штаба. «В настоящий момент проводится внутреннее расследование. виновные будут наказаны после решения суда», — прокомментировали в Нацгвардии.

Офицера спецназа «Пантера» арестовали и заключили в СИЗО-1 на месяц. Начальника штаба батальона спецподразделения задержали в его доме в Токмаке сотрудники ГОВД. Эксперты нашли в анализах военнослужащего остатки наркотических средств.