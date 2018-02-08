В Финляндии появится спецостров для женщин

Предпринимательница Кристин Рот собирается приобрести остров на территории Финляндии, попасть на который можно будет только женщинам. Рот говорит, что хочет устроить рай для представительниц прекрасного пола, где не будет стресса и переживаний, связанных с мужчинами, сообщили vesti.ru со ссылкой на NY Post.

«Когда рядом находится симпатичный молодой человек, многие женщины сразу начинают тянуться за помадой. Они нервничают и дергаются. Моя идея — освободить их от такого напряжения», — заявила автор стартапа SuperShe.

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Кристин Рот планирует сделать из финского острова курорт, где женщины смогут заняться фитнесом, йогой, медитацией, а также научиться готовить полезные для здоровья блюда.

Мужчинам въезд на остров будет запрещен, по крайней мере, на ранних этапах развития проекта.

Остров для женщин должен открыть свои двери первым отдыхающим летом. Стоимость путевки в «женский рай» пока неизвестна.