В борьбе с радикализацией верующих нельзя смешивать ислам и экстремизм

Для борьбы с радикализацией верующих необходимо разграничивать ислам и экстремизм. Об этом во время видеомоста «Как сдерживать распространение радикальной идеологии среди мусульман в СНГ» заявил эксперт казахстанского Центра военно-стратегических исследований Ерлан Рысбеков.

«Сейчас нередко можно встретить заявления так называемых экспертов, что ислам — это и есть экстремизм, а полные молодых людей мечети — показатель радикализма. Но это далеко не так. Необходимо отказаться от таких точек зрения и остановить истерию вокруг ислама в СМИ», — сказал он.

По мнению эксперта, подобные мнения действуют на руку радикалистам, которые используют их для манипулирования и привлечения новых последователей.

«Корень экстремизма в отчуждении, маргинализации, недовольстве жизнью, окружением и действиями властей. ИГИЛ в глазах молодежи стал определенным брендом, и надо его развенчать», — отметил эксперт.

Для противодействия экстремизму, по его мнению, необходимо в первую очередь работать с молодежью, над устранением социальных проблем и разграничением ислама и экстремизма.