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Общество

Приговор бывшему министру обороны Кыргызстана пока не обжаловали

Приговор экс-министру обороны Кыргызстана Таалайбеку Омуралиеву пока не обжалован. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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Уточняется, что решение судьи Первомайского районного суда надзорный орган еще не получил.

«Как только гособвинители получат вердикт на руки и изучат, будет принято решение о его обжаловании», — проинформировали в пресс-службе.

Наромним, экс-министра обороны обвиняют в незаконном рапределении квартир военнослужащим в микрорайоне «Джал». Судья Первомайского районного суда Бишкека Абдразак Боромбаев приговорил его к выплате 5 миллионов сомов штрафа, а также лишил звания генерал-майора.
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