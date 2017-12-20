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Общество

Елена Дзимидович пояснила, в чем предмет спора вокруг телеканала НТС

Юрист компании Grexston Capitol Ltd. Елена Дзимидович рассказала журналистам, кто стоит за спором вокруг телеканала НТС. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

По ее словам, иск подали в декабре 2017 года, решение вынес накануне Межрайонный суд Бишкека. Они приехали в офис компании, чтобы исполнить определение суда и описать оборудование телеканала НТС.

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Елена Дзимидович добавила, что предмет спора — инвестиции компании, чьи интересы она представляет, в размере $2 миллионов 457 тысяч 126. Компания хочет их вернуть. Они переданы компании «Аян», которую Омурбек Бабанов, по информации Елены Дзимидович, присвоил после апреля 2010 года. Ее ликвидировали 14 октября 2011 года, но именно она была учредителем НТС, поэтому, пояснила юрист, деньги взыскиваются и с канала. Ответчиком выступают третьи лица.

Елена Дзимидович не знает, что Grexston Capital Ltd. зарегистрирована в офшоре. Юрист отметила, что ей неизвестно, почему судебное разбирательство началось только сейчас, а не в 2011 году, когда ликвидировали «Аян».
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