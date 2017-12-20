Елена Дзимидович пояснила, в чем предмет спора вокруг телеканала НТС

Юрист компании Grexston Capitol Ltd. Елена Дзимидович рассказала журналистам, кто стоит за спором вокруг телеканала НТС. Об этом она сообщила на пресс-конференции.
По ее словам, иск подали в декабре 2017 года, решение вынес накануне Межрайонный суд Бишкека. Они приехали в офис компании, чтобы исполнить определение суда и описать оборудование телеканала НТС.
Елена Дзимидович не знает, что Grexston Capital Ltd. зарегистрирована в офшоре. Юрист отметила, что ей неизвестно, почему судебное разбирательство началось только сейчас, а не в 2011 году, когда ликвидировали «Аян».