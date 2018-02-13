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Происшествия

Сбившего в Бишкеке женщину с ребенком водителя бусика водворили в СИЗО

По факту ДТП, в результате которого водитель Mercedes-Benz E 280 сбил в Бишкеке женщину с ребенком, возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью» УК КР.

«Решением суда водитель водворен в СИЗО-1 Бишкека. Назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы», — сообщили в ГУВД.

9 февраля, водитель автомобиля Mercedes-Benz E 280 столкнулся с автомашиной марки Toyota Funcargo. Не справишись с управлением, он вылетел на обочину и сбил женщину с ребенком. Мать скончалась по дороге в больницу, а девочку госпитализировали в отделение реанимации, позже ребенку ампутировали ногу.
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