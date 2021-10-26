Митинговавшего с дочерью на руках мужчину хотят ограничить в родительских правах

Руководство Национального центра охраны материнства и детства просит ограничить в родительских правах мужчину, митинговавшего 29 сентября у Дома правительства с шестимесячной дочкой на руках.

Соответствующие обращение руководство направило 25 октября в Аламединское районное управление труда и социального развития.

Отмечается, что 29 сентября примерно в 17.00 в приемную отделения НЦОМиД поступила Рафия Мусаева, 2021 года рождения, в сопровождении отца Мусы Жаназакова и матери Нургуль Тажиковой.

После осмотра дежурный врач приемного отделения поставил диагноз «врожденный порок развития», «синдром Дауна», «острая двухсторонняя пневмония», «диафрагмальная грыжа.» Девочке открыта медицинская карта больного для дальнейшей срочной госпитализации. В связи с поздним обращением ребенок находился в состоянии средней тяжести и был направлен на проведение рентген-исследования.

Сообщается, что во время проведения рентгена отцу сделали замечание о необходимости соблюдения очереди, так как рентгеновское обследование ждали и другие родители с несовершеннолетними, маленькими детьми.

«Он, грубо нарушая общественный порядок и игнорируя нормы поведения, пытался войти без очереди. Затем, болезненно отреагировав на замечание рентгенолога, устроил скандал и вместо того, чтобы госпитализировать ребенка, направился с больным ребенком на центральную площадь Ала-Тоо для проведения одиночного пикета», — говорится в сообщении.

Далее говорится, что, несмотря на попытки необоснованного обвинения со стороны отца, ребенок был госпитализирован и после получения лечения 5 октября выписан домой.

В центре подчеркивают, что в процессе получения лечения дочери со стороны отца Рафии Мусаевой постоянно всячески отказывалось психологическое давление на медперсонал, что вне всякого сомнения сказывалось и на других пациентах.

«С его стороны поступали неоднократные угрозы в адрес руководства центра. Его супруга пыталась спровоцировать персонал, неоднократно пытаясь дать незаконное вознаграждение (взятку) лечащим врачу и медсестрам отделения хирургической инфекции», — отмечается в обращении.

В Национальном центре охраны материнства и детства отмечают, что Муса Жаназаков, являясь биологическим отцом ребенка, неадекватно относится к своим родительским обязанностям. Это дает основания для ограничения его родительских прав.

Руководство НЦОМиД просит районное управление труда и социального развития через соответствующие органы проверить психическое здоровье мужчины, а также всех членов этой многодетной семьи. Уточняется, что на иждивении семьи имеется семь детей.

«По словам супруги, со стороны Мусы Жаназакова постоянного оказывается моральное и физическое давление, что она не может родить мальчика. Все дети являются девочками. При этом необходимо отметить, что у мужчины есть вторая семья», — заключили в центре.

Сам Муса Жаназаков в разговоре с 24.kg заявил, что возмущен обращением руководства Национального центра охраны материнства и детства.

«Сегодня ко мне домой пришли сотрудники соцразвития. Хотели забрать у меня дочь. Слава богу, она пошла на поправку. У меня шесть дочерей. Я их обеспечиваю, забочусь о них должным образом. Слова о том, что я избиваю супругу и оказываю на нее моральное давление — неправда. Я просил власти очистить центр от коррупции. Вместо того чтобы заниматься этим, они начали охоту на меня», — прокомментировал ситуацию Муса Жаназаков.

Мужчина также опроверг информацию о том, что у него есть вторая семья.