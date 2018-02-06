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Общество

Кто загрязняет воздух в Бишкеке, обсуждают депутаты

Экологической безопасностью в Бишкеке озаботились депутаты городского кенеша. Вопрос подняли сегодня на очередной сессии.

По словам начальника Управления госэкотехинспекции по городу Мелиса Адиева, в столице насчитывается 47 жилых массивов и около 60 тысяч индивидуальных жилых домов.

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«В среднем каждый дом сжигает по три тонны угля, за год на наш город выбрасывается в среднем 180 тысяч тонн угля. При сгорании угля в атмосферу выбрасываются различные вещества. Плюс суточный расход ГСМ составляет около 1 миллиона 550 тысяч литров. При сжигании топлива выделяется в среднем 60 процентов углекислого газа от общего объема топлива», — сказал он.

Депутаты подняли вопрос деятельности частных бань. «Зачастую они находятся на территории частных домов, поэтому мы не можем проследить, чем они топят», — заметил Мелис Адиев.

«Давайте тогда запретим по всему городу сжигание синтетических веществ», — предложила депутат Гульнара Молдобаева.
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