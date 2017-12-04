14:35
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Жестокое обращение с малышом. Мать просит лишить отца родительских прав

Мать мальчика, которого отец жестоко пнул в живот, просит лишить Бариера Адиева родительских прав. 

По словам родственников Асель Эржановой, в семье один ребенок - мальчик Эльхан, которому в марте 2018 года исполнится три года.

Сама Асель Эржанова узнала о случившимся из социальных сетей. Она утверждает, что отец ребенка прежде никогда не бил его, не проявлял какой-либо агрессии. Родственники характеризуют его как спокойного и уравновешенного мужчину. Асель Эржанова не понимает, почему отец так агрессивно повел себя и не помог малышу подняться. В их семье Эльхан - единственный ребенок.

Избивший ребенка мужчина — заместитель начальника Сокулукского Госрегистра. Информацию об этом подтвердил председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

Как ранее обещал глава ГРС, если подтвердится информация, что мужчина является их сотрудником, в отношении него примут жесткие меры. По словам Дастана Догоева, Бариера Адиева уволят. «Это в нашей компетенции. Я обещаю, что работать у нас он не будет», — заверил председатель службы.

Сегодня суд должен решить — оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Ходатайство подало в суд следствие.
Ссылка:
просмотров: 1985
Версия для печати
Материалы по теме
Жестокое обращение с малышом. Бариер Адиев называет видео смонтированным
Избивший ребенка мужчина — заместитель начальника Сокулукского Госрегистра
Если пинавший ребенка окажется сотрудником ГРС, к нему примут жесткие меры
В Кыргызстане ЗАГСы стали выдавать новые бланки документов
ГРС Кыргызстана объяснила, почему сведения о количестве машин засекречены
Рассекретить данные по количеству транспорта в Кыргызстане требует депутат
Финпол Кыргызстана выявил коррупционную схему по ввозу дорогостоящих автомашин
ГРС подаст в суд на Kloop.kg за статью о сайте samara.kg
На чиновников возбудили уголовное дело за незаконную выдачу паспорта
В Кыргызстане до конца октября откроют 432 информационных киоска
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр