Жестокое обращение с малышом. Мать просит лишить отца родительских прав

Мать мальчика, которого отец жестоко пнул в живот, просит лишить Бариера Адиева родительских прав.

По словам родственников Асель Эржановой, в семье один ребенок - мальчик Эльхан, которому в марте 2018 года исполнится три года.

Сама Асель Эржанова узнала о случившимся из социальных сетей. Она утверждает, что отец ребенка прежде никогда не бил его, не проявлял какой-либо агрессии. Родственники характеризуют его как спокойного и уравновешенного мужчину. Асель Эржанова не понимает, почему отец так агрессивно повел себя и не помог малышу подняться. В их семье Эльхан - единственный ребенок.

Избивший ребенка мужчина — заместитель начальника Сокулукского Госрегистра. Информацию об этом подтвердил председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.

Как ранее обещал глава ГРС, если подтвердится информация, что мужчина является их сотрудником, в отношении него примут жесткие меры. По словам Дастана Догоева, Бариера Адиева уволят. «Это в нашей компетенции. Я обещаю, что работать у нас он не будет», — заверил председатель службы.

Сегодня суд должен решить — оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Ходатайство подало в суд следствие.