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Общество

В госпредприятии «Инфоком» рассказали о расследовании по сайту samara.kg

Cегодня на пресс-конференции начальник информационных систем ГП «Инфоком» Эрик Табалдиев рассказал о расследовании по сайту samara.kg.

По его словам, опубликованная в СМИ информация о том, что частный сайт содержался на сервере ГРС, не соответствует действительности. Рабочая комиссия провела свое расследование.

«В «Инфоком» используются современные средства защиты от внешних и внутренних угроз. Один человек не может совершить каких-то действий. Комиссия просмотрела все транзакции, логи доступа. Никаких записей обнаружено не было. Договоренность сотрудников тоже подтвердить не можем», — пояснил Эрик Табалдиев.

Он добавил, что в предприятии все изменения фиксируются: какой сотрудник и что сделал. «Мы проверили целостность данных. Были обнаружены логи на одном из серверов, ведущих к сайту samara.kg. Однако все изменения проводились штатно, никаких попыток взлома не производилось», — отметил Эрик Табалдиев.

Напомним, редакция Kloop.kg и шведские цифровые криминалисты нашли доказательства того, что один из правительственных серверов Кыргызстана содержал негосударственный сайт, созданный для влияния на избирателей во время президентских выборов. В ГРС заявили, что подадут на редакцию в суд.
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