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Общество

Почему Кыргызстан не ратифицирует Конвенцию о правах инвалидов?

Частая смена чиновников не позволяет ратифицировать в Кыргызстане Конвенцию о правах инвалидов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сказал председатель ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков.

По его словам, конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года. Кыргызстан подписал ее в 2011-м, и на протяжении шести лет никаких изменений не последовало.

«Конвенция предусматривает те права лиц с инвалидностью, которые должны быть в цивилизованном правовом государстве. Законопроект о ратификации конвенции должно внести в Жогорку Кенеш наше правительство, поскольку инициативы у самих депутатов нет», — сказал Толкунбек Исаков.

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«Когда-то мы были близки к своей цели. Но каждый раз ратификации мешают какие-то факторы, и прежде всего это частая смена глав правительств и министров, недопонимание этого вопроса. Было мнение, что для реализации конвенции потребуется большое количество средств, а за ее неисполнение последует какая-то санкция. Но это заблуждение наших чиновников», — добавил он.

«Мы произвели независимый расчет. С учетом того, что на социальное жилье потребуется 23 миллиарда сомов, на сопутствующие условия — около 7 миллиардов, в результате потребуется 30 миллиардов сомов, но это в расчете на десять лет. В итоге получается, что это капля в море, около 2,5 процента от госбюджета за 10 лет. И эти условия будут направлены не только на лиц с инвалидностью, но и на пожилых, женщин с детьми и других. Большая часть населения получила бы выгоду», — отметил Толкунбек Исаков.

«Самое главное, что Кыргызстан обязуется не сиюминутно создать все условия, а по мере экономического роста, при наличии условий. Если внутренних возможностей недостаточно, то можно прибегать к международному партнерству. Поэтому мы никакой проблемы с ратификацией конвенции не видим», — добавил он.

Сейчас лиц с инвалидностью в КР принимают за больных, которых надо лечить и содержать в закрытых учреждениях. А по конвенции ЛОВЗ имеют такие же права, как и остальные граждане.

Толкунбек Исаков
В Кыргызстане зарегистрировано около 178 тысяч инвалидов.

Несколько дней назад премьер-министр Сапар Исаков заявил, что на ратификацию конвенции денег в стране нет.
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