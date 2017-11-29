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Власть

Ратификацию Конвенции о правах ЛОВЗ Кыргызстан откладывает. Нет денег

«Реализация Конвенции о правах ЛОВЗ требует значительных денежных средств. Сейчас у нас их нет», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

Депутат Наталья Никитенко обратила внимание на то, что правительство не вносит конвенцию на ратификацию, ссылаясь на отсутствие средств. При этом она уверена, что денег нужно не так много. К тому же часть мероприятий конвенции могут быть плановыми и уже частично предусмотрены в госпрограммах.

Однако глава кабмина Сапар Исаков высказал иное мнение.

«Я детально изучал эту конвенцию, когда еще работал руководителем аппарата президента. Анализ показывает, что пока мы не выйдем на трек серьезного экономического развития, рано говорить о ратификации. Она требует значительных денежных средств. С 2023 года у нас начинается пик выплат внешних заимствований. Он составит от $300 миллионов в год. Это огромные суммы», — парировал Сапар Исаков.
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