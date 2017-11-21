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Общество

Минобразования проверило автошколы: 99 из них нарушают требования

Министерство образования и науки проверило автошколы и оштрафовало нарушителей. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. начальника управления по лицензированию и аккредитации Минобразования Нурбек Казыев.

Всего в республике функционирует 223 автошколы.

«Мы проверили в городе Бишкеке 37 объектов, в Оше и Ошской области 51, в Иссык-Кульской области 21, в Чуйской 34, в Таласской 11, в Баткенской 24 и в Джалал-Абадской 29. Премьер поставил задачу, чтобы мы проверили все школы, но у нас также был приказ от 13 октября 2017 года о проверке всех автошкол за месяц», — сказал Нурбек Казыев.

По итогам проверки в 99 автошколах из 223 выявили недоработки и нарушения.

«К примеру, договоры просрочены по материально-технической части (по аренде зданий, автодромов и по другим объектам, обязательным для существования автошкол). В некоторых учреждениях не смогли представить график учебных занятий, нарушается процесс обучения, не в полном объеме выполняется программа практического вождения, не разработано расписание занятий. Всем выдали предупреждения», — отметил Нурбек Казыев.

«В 45 автошколах по итогам предыдущих проверок не устранили нарушения, поэтому им назначили максимальный штраф в 5 тысяч сомов. На устранение недочетов им отвели три месяца. После истечения этого срока снова проведут проверку, в случае игнорирования приостановим лицензию. И только после этого мы сможем подать в суд иски об отзыве лицензии», — добавил он.

На вопрос, в каких регионах ситуация хуже всего, Нурбек Казыев ответил: «В целом везде одинаково. Но в регионах есть грубые нарушения. Общая картина выглядит более или менее, поскольку до 2014 года лицензии выдавали сроком на 5 лет, и владельцы автошкол уже несколько раз их продлевали, работая над положенными требованиями».

С 2014 года лицензии выдают бессрочно.

«Задача министерства — проверить материально-техническую, кадровую и учебную базы, и если они отвечают требованиям, то выдать лицензию на право ведения образовательной деятельности. А вот контролировать учебный процесс, экзаменовать курсантов и выдавать водительские права — это задача ГРС», — резюмировал Нурбек Казыев.
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