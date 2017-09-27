Twitter разрешил Трампу оскорблять людей

Администрация Twitter объяснила, почему не блокирует аккаунт американского президента, нередко допускающего резкие и оскорбительные высказывания, сообщило интернет-издание vesti.ru. со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Оскорбительные посты Дональда Трампа в Twitter социально значимы, потому удалять их нельзя», — пояснили в компании.

Хотя соцсеть и запрещает оскорбления и угрозы в адрес других пользователей, в компании ссылаются на свои внутренние правила, сообщило издание.

А скоро оскорбления в исполнении Трампа могут стать еще более витиеватыми: в Twitter планируют увеличить лимит символов в сообщении вдвое (сейчас он составляет 140 символов).