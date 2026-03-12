Ложная информация. В МВД ведут борьбу с фейковыми аккаунтами

МВД ведет работу против фейковых аккаунтов, распространяющих ложную информацию о государстве или о действиях высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении исполнения постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2025 года № 3297-VII «О мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет».

Депутат Жылдыз Эгембердиева поинтересовалась, занимается ли отдел кибербезопасности такими аккаунтами и если да, то какая ответственность предусмотрена за это. «Эти фейковые аккаунты очерняют людей и создают хаос в стране», — отметила она.

По словам Нурбека Абдиева, существуют специальные подразделения, которые проводят мониторинг. «Вчера, например, была задержана женщина, которая открыла два аккаунта и распространяла ложную информацию о нашем государстве. Сейчас по факту ведется расследование», — сообщил он.

Депутат Эгембердиева уточнила, смогут ли граждане пожаловаться на аккаунты, которые оскорбляют личности или распространяют ложь.

Абдиев ответил, что по каждому обращению проводится проверка. Если аккаунт публикует ложную информацию или очерняет кого-либо, применяются законные меры, сказал он.

Напомним, что в Бишкеке была задержана журналистка Алтынай Арстанбекова, подозреваемая в публикации материалов с призывами к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 9 марта в ходе мониторинга социальных сетей выявлен аккаунт «Даниэль Жоошбаев» в Facebook, через который распространялись публикации, направленные на дискредитацию власти Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации. Кроме того, в комментариях под некоторыми публикациями содержались сообщения, которые могли привести к дестабилизации обстановки и массовым беспорядкам.