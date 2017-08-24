Пострадавшая по делу Исаева: В обвинительном заключении неправильные данные

«Я получала примерно 600 тысяч сомов в качестве арендной платы от мэрии. Не знаю, откуда в обвинительном заключении взялась цифра в 270 тысяч. Я получила больше», — заявила на судебном процессе пострадавшая Ахмедова.

По словам женщины, с 1995 года она владеет магазином «Яшар» в городе Токмаке. В 2009-м ее стали вызывать в мэрию и предлагать на разных условиях перенести магазин, так как на этом месте планировалось строительство здания центрального рынка. Позже бывший тогда мэром города Канатбек Исаев также предложил женщине выбрать другое место в этом районе, где за счет средств муниципалитета для нее построят магазин. Она на сделку не согласилась.

Женщина рассказала, что после начала строительства центрального рынка покупатели не могли подойти к ее магазину и Ахмедовой пришлось согласиться на переезд. При этом до 2015 года, когда она перенесла магазин, мэрия платила ей арендную плату в 10 тысяч сомов.

«Аренда не выплачивалась вовремя, а новое помещение магазина было построено тяп-ляп», — возмутилась пострадавшая.

На вопрос адвоката подсудимого, почему в показаниях Ахмедовой есть строки «Исаев меня обманул», «Исаев меня вынудил», женщина заявила, что не могла так писать, а что подписывала, не смотрела. Но затем она обвинила Исаева во лжи и принуждении перевезти магазин в новое помещение.

На процессе выяснилось, что не она сама, а ее сын является собственником участка, на котором стоял магазин «Яшар». Адвокат подсудимых пояснил, что в этом случае по закону она не может быть потерпевшей и требовать компенсации.

Канатбек Исаев обвиняется по статье 303 (коррупция) УК КР. Обвинение ему было предъявлено в мае 2017 года. Расследование уголовного дела проводил Государственный комитет национальной безопасности. В данный момент Исаев находится под подпиской о невыезде.