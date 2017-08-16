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Общество

Мельбурн остается самым комфортным для жизни городом

Специалисты Economist Intelligence Unit представили очередной ежегодный рейтинг лучших для проживания городов. В седьмой раз подряд таковым признан австралийский Мельбурн,  пишут «Известия».

Примечательно, что идущие на втором и третьем местах Вена и Ванкувер также сохранили свои позиции. При этом Вена отстала от победителя лишь на одну десятую балла (97,5 из 100 у Мельбурна, 97,4 — у Вены).

Для составления рейтинга исследователи брали в расчет такие факторы, как безопасность, здравоохранение, культура, защита окружающей среды, образование и инфраструктура.

Как сообщается, российские города Москва и Санкт-Петербург немного ухудшили показатели и, набрав 80 и 76 баллов соответственно, оказались в середине списка. Последнее место занял сирийский Дамаск.
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