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Общество

Бишкек остается одним из самых дешевых городов мира для проживания экспатов

Бишкек остается одним из самых дешевых городов мира для проживания экспатов — иностранных специалистов. В новом рейтинге консалтинговой компании Mercer столица Кыргызстана заняла 206-е место из 209 городов.

За год в Бишкеке жизнь для экспатов стала не намного дороже, поэтому столица республики поднялась лишь на одну позицию. В 2018-м она располагалась на 207-м месте.

В основе рейтинга данные о стоимости жизни, транспорта, еды, одежды, товаров для дома и развлечений. Помимо этого, специалисты учитывали курс доллара к местной валюте, пишет Forbes.

Второй год подряд рейтинг самых дорогих городов мира для экспатов возглавляет Гонконг.

Город сохранил позицию в рейтинге из-за высокой стоимости недвижимости и колебания курса валюты. В начале рейтинга также оказались Токио, Сингапур, Сеул и Цюрих.

Как рассказал Bloomberg руководитель департамента мобильности Mercer в Азии, на Ближнем Востоке и странах Африки Марио Ферраро, высокая стоимость жизни в азиатских мегаполисах объясняется вниманием инвесторов к региону.

«Несмотря на относительно высокую стоимость жизни, многие организации по-прежнему видят смысл в перемещении талантов в регион и внутри него», — заявил он агентству.

Также в десятке находятся Шанхай, Ашхабад, Пекин, Нью-Йорк и Шэньчжэнь.

Больше всего за год для экспатов подорожало проживание в Ашхабаде. В 2018-м он занимал 36-е место, а теперь оказался на седьмом. Авторы исследования связывают это с нехваткой валюты и импортных товаров, вызвавшей рост цен.

Американские города поднялись в рейтинге благодаря укреплению доллара. Нью-Йорк переместился с 13-го на девятое место, а Сан-Франциско и Лос-Анджелес впервые оказались в двадцатке, заняв 16-е и 18-е места.

Жизнь в российских городах для иностранных специалистов, напротив, стала дешевле. Год назад Москва занимала 17-е место, а сейчас — 27-е. Санкт-Петербург занял 75-е место, потеряв за год 26 позиций.

Прежние места также потеряли Лондон, Париж, Берлин, Дюссельдорф и Штутгарт. Всего в рейтинге 209 городов планеты.

В тройке самых дешевых для экспатов городов Тунис, Ташкент и Карачи.

Эксперты Mercer также посчитали, что дороже всего поход в кино на новый фильм будет стоить в Лондоне, чашка эспрессо в модном кафе — в Гонконге, бигмак — в Цюрихе.
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