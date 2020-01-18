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Общество

Бишкек попал в рейтинг дорогих городов мира. Мы на 410-м месте

Статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг дорогих городов мира.

Согласно «индексу стоимости жизни», в топ-5 попали крупные города Швейцарии — Цюрих, Баззель, Лозанна, Женева и Берн. С 6-й по 8-ю позицию занимают норвежские Ставангер, Тронхейм и Осло. Города Рейкьявик (Исландия) и Нью-Йорк (США) замкнули первую десятку.

Бишкек расположился на 410-м месте в списке самых дорогих городов мира.

Отметим, что Вашингтон (США) оказался на 17-й позиции, а Токио (Япония) — на 21-й. Москва (Россия) на 235-м месте, Нур-Султан (Астана) — на 389-м, Ташкент (Узбекистан) — на 416-м. Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан) в рейтинг не попали. Зато есть Тбилиси (Грузия) на 407-й позиции, Баку (Азербайджан) — на 393-й и Ереван (Армения) — на 381-й.

Всего в списке 442 города. Самые «дешевые» четыре в Индии — Бхубанешвар, Виджаявада, Висакхапатнам и Тируванантапурам.

Как указывается на сайте сервиса, «индекс стоимости жизни» рассчитывается на основе цен в магазинах и ресторанах, стоимости проезда в транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также покупательской способности местного населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140878/
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