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Общество

Названы самые комфортные для проживания города мира

Фото из Интернета. Столица Австрии - город Вена

Американский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018.

На первом месте расположилась столица Австрии Вена, второе место занял австралийский Мельбурн, на третьем — город Осака в Японии.

В первую десятку рейтинга также вошли Торонто, Калгари и Ванкувер в Канаде, Сидней в Австралии, Токио в Японии, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68-м и 70-м местах соответственно. Самым непригодным городом для проживания, по версии The Economist, стал сирийский Дамаск.

Рейтинг, как сообщает rambler.ru, составлен на основе ряда показателей, таких как уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры. 
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