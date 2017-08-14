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Общество

Хищения на миллионы сомов. Глава Минздрава грозит наказанием

Аудиторы Минздрава провели проверку в 12 организациях здравоохранения. Выявлены финансовые нарушения, в том числе хищения и присвоения на 44 миллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Хотя эти же организации проверяли другие органы. Периодически проверки проводят ФОМС и Счетная палата. Собранные материалы передадим в правоохранительные органы», — сказал он.

«Некоторые руководители числились на хорошем счету. А когда детально стали изучать, выявили мертвые души, к примеру. Если руководители допустили финансовые нарушения, поблажек не будет. Независимо от заслуг за растрату средств налогоплательщиков они будут нести ответственность по всей строгости закона. Более того, нарушители должны восстановить ущерб», — отметил Талантбек Батыралиев.

Вопрос хищений рассмотрели на планерке в МЗ КР в минувшую пятницу, 11 августа.
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