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Общество

Государства-члены ОБСЕ договорились о кандидатах на вакантные должности

Членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) удалось достичь соглашения по возможным кандидатам на вакантные должности в четыре свои важнейших института. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

В настоящее время вакантными остаются должность Генерального секретаря организации, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

По словам министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, было предложено назначить экс-поспреда Швейцарии в ОБСЕ Томаса Гремингера на пост Генсекретаря, на пост главы БДИПЧ ОБСЕ — экс-главу МИД Исландии Ингибьерг Сольрун Гисладоттир,  представителем ОБСЕ по СМИ — бывшего французского госсекретаря Арлема Дезира и в качестве Верховного комиссара по делам национальных меньшинств — Ламберто Занньера.

Напомним, что на пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств рекомендовали президента переходного периода Кыргызстана Розу Отунбаеву. 
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