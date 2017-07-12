Государства-члены ОБСЕ договорились о кандидатах на вакантные должности

Членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) удалось достичь соглашения по возможным кандидатам на вакантные должности в четыре свои важнейших института. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

В настоящее время вакантными остаются должность Генерального секретаря организации, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

По словам министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, было предложено назначить экс-поспреда Швейцарии в ОБСЕ Томаса Гремингера на пост Генсекретаря, на пост главы БДИПЧ ОБСЕ — экс-главу МИД Исландии Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, представителем ОБСЕ по СМИ — бывшего французского госсекретаря Арлема Дезира и в качестве Верховного комиссара по делам национальных меньшинств — Ламберто Занньера.



Напомним, что на пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств рекомендовали президента переходного периода Кыргызстана Розу Отунбаеву.