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Общество

На чиновников айыл окмоту и ГРС Алайского района возбудили уголовные дела

В отношении чиновников айыл окмоту и ГРС Алайского района возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, прокуратура Алайского района провела проверку исполнения земельного законодательства в Конур-Добинском айыл окмоту.

Выяснилось, что ответственные должностные лица айыл окмоту незаконно предоставили двум гражданам участки из земель сельхозназначения (по 12 соток каждый) под индивидуальное строительство.

Нетрансформированные земельные участки предоставлены постановлениями указанного айыл окмоту от 19 сентября 2011 года, после чего Алайское районное управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество незаконно выдало на них государственные акты о праве частной собственности, говорится в сообщении.

По фактам прокуратура района возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 305–2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.

Расследование уголовного дела поручено ГСБЭП по городу Ошу и Ошской области. Вместе с тем прокуратура района внесла в Межрайонный суд Ошской области исковое заявление о признании недействительными названных постановлений айыл окмоту и государственных актов о праве частной собственности на вышеуказанные земельные участки, отметило надзорное ведомство.
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