Врожденные заболевания. В КР выделили деньги на диетическое питание для детей

Минздрав КР по Фонду высоких технологий выделил 1,2 миллиона сомов на приобретение специализированного диетического питания для детей старше семи лет. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства.

По его данным, в Кыргызстане неонатальный скрининг является частью обязательного обследования новорожденных, позволяющего выявить врожденные и наследственные заболевания на ранних стадиях. Скрининг проводится во всех родильных домах путем взятия небольшого образца крови из пятки малыша в первые дни жизни и отправки его в лабораторию для анализа в НЦОМИД.

Это позволяет рано диагностировать и начать лечение ряда заболеваний, таких как фенилкетонурия (ФКУ), врожденный гипотиреоз и адреногенитальный синдром, что улучшает прогноз и качество жизни ребенка.

ФКУ является наследственным заболеванием обмена веществ, при котором нарушается метаболизм аминокислоты фенилаланина.

При отсутствии лечения развивается тяжелое поражение нервной системы, приводящее к необратимой умственной отсталости.

Единственным эффективным методом профилактики осложнений является пожизненное использование специализированных лечебных смесей и диеты с низким содержанием фенилаланина. С начала 2025 года на ФКУ обследованы 29 тысяч 691 новорожденный. При этом выявлено 82 ложноположительных случаев, а у одного ребенка подтвержден диагноз ФКУ. Он получает лечебное питание за свой счет.

«Кыргызская Республика добилась прогресса в охвате новорожденных неонатальным скринингом, на базе НЦОМиД открыто «Отделение гастроэнтерологии и нарушения обмена веществ». Однако отсутствие государственного обеспечения детей с ФКУ специализированным питанием ставило под угрозу результаты диагностики. Без должной поддержки государства мы рискуем столкнуться с ростом инвалидизации, что приведет к долгосрочным социальным и экономическим последствиям. Опыт России и Казахстана показывает, что своевременное финансирование лечебного питания не только улучшает качество жизни детей, но и снижает нагрузку на систему здравоохранения в будущем», — отметили медики.

По их словам, все же появился свет в конце тоннеля — на сумму 1,2 миллиона сомов приобретен специализированный продукт диетического питания — для двух девочек (А., 16 лет и А., 18 лет). Родителям девочек уже передано питание на один месяц, но они будут обеспечены на год.

Всего в Кыргызстане живет четверо детей с ФКУ.

«При этом есть риски для здоровья детей с ФКУ, о которых должны знать и врачи, и родители. Это возможность развития тяжелых осложнений при прерывании диеты из-за недостаточной информированности врачей и населения о последствиях нелеченой ФКУ, отказов от обследования, в том числе в связи с религиозными убеждениями, дороговизны смесей на рынке», — подчеркнули в НЦОМиД.