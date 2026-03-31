В Бишкеке открылась юбилейная международная выставка MedExpo Kyrgyzstan

31 марта в Бишкеке состоялось открытие 20-й юбилейной международной специализированной выставки MedExpo Kyrgyzstan 2026. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, в церемонии открытия принял участие министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов.

«Выставка продлится до 2 апреля на площадке манежа КГАФКиС и объединит более 90 компаний из 10 стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвию, Пакистан, Польшу, Россию, Узбекистан и Южную Корею. MedExpo Kyrgyzstan является одной из ключевых профессиональных площадок в сфере здравоохранения, обеспечивающей взаимодействие государственных структур, медицинского сообщества и бизнеса, а также способствующей внедрению современных технологий и решений в медицинскую практику», — говорится в сообщении.