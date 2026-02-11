13:38
Общество

В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 12-15 февраля

В Бишкеке во второй половине недели ожидаются дожди. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

12 февраля ночью обещают дождь, переходящий в снег, похолодает до 0 градусов. Днем прогнозируют дождь и температуру воздуха до +6 градусов.

13 февраля так же ожидается ночью дождь, переходящий в снег, днем дожди. Температура будет −1 и +12 градусов соответственно.

14 февраля погода существенно не изменится: лишь немного потеплеет ночью.

15 февраля переменная облачность. Ночью будет +1 градус, днем до +14 градусов.
