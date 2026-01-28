В Бишкеке во второй половине недели снег не ожидается. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

29 января ночью возможен снег, температура воздуха не поднимется выше −3 градусов. Днем будет без осадков и +2 градуса.

30 января переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до −5 градусов. Днем обещают +1 градус.

31 января также снег не ожидается. Ночью будет холодно — до −7 градусов. Днем потеплеет до +8 градусов.

1 февраля погода существенно не изменится: ночью будет −4 градуса, днем — до +9 градусов.