13:43
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля

В Бишкеке во второй половине недели снег не ожидается. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

29 января ночью возможен снег, температура воздуха не поднимется выше −3 градусов. Днем будет без осадков и +2 градуса.

30 января переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до −5 градусов. Днем обещают +1 градус.

31 января также снег не ожидается. Ночью будет холодно — до −7 градусов. Днем потеплеет до +8 градусов.

1 февраля погода существенно не изменится: ночью будет −4 градуса, днем — до +9 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359525/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 января: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 января: осадки не ожидаются
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 января: без осадков
Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 января: немного потеплеет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: днем снег не ожидается
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 января: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: местами снег
Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 января: без осадков
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
28 января, среда
13:37
Теперь официально. США вышли из Парижского соглашения по климату Теперь официально. США вышли из Парижского соглашения п...
13:35
Кыргызстанец осужден в США за незаконный экспорт оружия. Комментарий МИД КР
13:32
На одном из участков дороги Бишкек — Ош движение временно закрыто
13:27
В парламенте призвали исключить спорные статьи в скандальном законопроекте МВД
13:24
Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу