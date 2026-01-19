Депутат Дастан Бекешев предложил упразднить институт алиментов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предлагает отказаться от действующей системы алиментов и перейти к новой модели государственной поддержки детей после развода.

По его словам, нынешний механизм взыскания алиментов работает неэффективно и часто не обеспечивает ребенка стабильными средствами к существованию.

«При рождении ребенка в случае развода необходимо установить минимальный размер выплат. Государство само должно платить эти средства в виде пособия, скажем, по пять — десять тысяч сомов в месяц. Мужчина же становится автоматически должником государства. Нужно переходить к такой системе. Раз уж «сделал» ребенка, значит, обязан подумать заранее, как обеспечить его. А то у нас получается, что виноваты все, кроме него. Он должен нести ответственность», — заявил парламентарий.

Инициативу поддержала заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева. Вместе с тем она указала, что введение такой системы может иметь и негативные социальные последствия.

По ее мнению, подобная мера способна снизить мотивацию молодых людей к вступлению в брак и созданию семьи.