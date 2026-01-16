19:52
Общество

В Госдуме не поддержали ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж

В Госдуме отклонили инициативу о лимите денежных переводов мигрантов за рубеж. Комитет по финансовому рынку РФ рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, который предлагала группа депутатов из фракции «Новые люди», пишут «РИА Новости».

Авторы инициативы утверждали, что ограничения переводов суммой, равной официальной зарплате мигранта, позволит вывести доходы мигрантов из «тени» и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Однако в заключении комитета отмечается: проект носит фрагментарный характер и имеет серьезные пробелы в регулировании. В документе отсутствуют механизмы контроля за соответствием переводов официальным доходам, не определен порядок подачи деклараций и проверки сведений, а также не установлена ответственность за нарушение запрета.

Власти России также указали, что документ требует существенной доработки и может привести к обратным эффектам — росту нелегальной занятости и увеличению вывоза наличных рублей, в том числе в страны ЕАЭС, где действует свободное перемещение валюты без таможенного контроля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358198/
просмотров: 115
