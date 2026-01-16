10:02
Общество

Будни пограничников: служба на границе при −50 градусах

Пограничники Кыргызстана продолжают выполнять задачи по охране и патрулированию в высокогорных и труднодоступных районах страны в зимний период, в том числе на участке государственной границы с Китаем в Нарынской области.

Как сообщает Погранслужба, температура воздуха в регионе опускается до −30-50 градусов.

Несмотря на пронизывающий холод и сложные погодные условия, военнослужащие ПС круглосуточно несут службу на своих постах.

На фотографиях запечатлены пограничные наряды, выполняющие служебные задачи пешком и верхом на лошадях.
