Происшествия

Число погибших во время пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94

Число погибших во время пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94. Об этом сообщает South China Morning Post.

Полиция Гонконга сообщила о задержании трех человек в связи с пожаром в жилом комплексе. Их подозревают в непредумышленном убийстве.

Задержаны трое мужчин в возрасте от 52 до 68, которые работают в строительной фирме, именно она проводила ремонт в комплексе. Двое из них являются руководителями компании, еще один — инженер-консультант.

По данным властей, на внешней стороне зданий обнаружены материалы, которые не были огнестойкими. «У нас есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, которая привела к этому несчастному случаю и неконтролируемому распространению пожара, что привело к многочисленным жертвам», — говорится в заявлении полиции.

Масштабный пожар произошел в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court 26 ноября.
