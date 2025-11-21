В Бишкеке скорая не могла попасть к ребенку с эпилепсией из-за закрытых ворот

В Бишкеке скорая не могла вовремя попасть к ребенку с эпилепсией из-за закрытых ворот дома. Инцидент произошел 19 ноября в Бишкеке.

Мать ребенка Бурул Казыбаева, проживающая по адресу Московская, 154 в городе Бишкеке, сообщила 24.kg, что у ее ребенка поднялась температура до 39–39,5 °C.

«Мы вызвали скорую помощь, но бригада не смогла ни заехать, ни выехать с территории дома из-за ворот с дистанционным управлением», — говорит она.

По словам женщины, пульта у нее не было, и получить его от ТСЖ она не смогла.

«В результате на проезд скорой во двор ушло около получаса. Несмотря на неоднократные обращения в мэрию, акимат Первомайского района, МВД и звонки на 102, помощь не была предоставлена вовремя. Я также направляла обращение начальнику РУВД Первомайского района, но не смогла получить адекватного ответа», — добавила Бурул Казыбаева.

Случай вызвал обеспокоенность среди жителей района и поднял вопрос о безопасном доступе экстренных служб к закрытым жилым комплексам.