Снос музыкального училища имени Куренкеева накрыл центр Бишкека облаком пыли

Жители центра Бишкека опубликовали в соцсетях видео сноса Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева. По словам очевидцев, во время демонтажа здания поднялось огромное облако пыли, которое буквально накрыло весь район.

Граждане сообщают, что дышать невозможно — пыль за считанные минуты разошлась по дворам и близлежащим улицам.

«Все в пыли — машины, дома, воздух. Почему никто не контролирует работы?» — возмущаются они.

Местные жители просят городские службы и подрядчиков навести порядок на строительной площадке и обеспечить соблюдение санитарных норм при демонтаже зданий.

Напомним, ранее часть студентов и выпускников выступала против сноса музыкального училища. Они создавали петиции с призывом сохранить здание как культурное наследие и рассматривали вариант его реконструкции. Однако власти приняли решение построить новое училище.