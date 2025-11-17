14:31
Общество

В Кыргызстане 600 сел включены в госпрограмму обеспечения граждан питьевой водой

В настоящее время в нашей стране проводятся крупные и важные работы по обеспечению населения питьевой и оросительной водой. Этот вопрос является одним из главных приоритетов государства, сообщает Минсельхоз.

По его данным, сегодня по всей республике в 119 селах ведутся строительные работы по обеспечению чистой питьевой водой. Кроме того, в государственную программу по обеспечению питьевой водой включено в целом 600 сел.

В сфере оросительной воды также проводится масштабная работа. В настоящее время строительство ведется на 14 водохозяйственных объектах, а по 18 объектам продолжаются проектные работы.

До 2026 года планируется строительство 55 ирригационных объектов — насосных станций, каналов, БСР и БДР. Эти мероприятия направлены на развитие сельского хозяйства, облегчение труда фермеров и сокращение дефицита воды.
