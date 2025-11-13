17:31
Кыргызстан — единственная страна в ЦА с частично свободным интернетом

Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House представила очередной доклад о свободе интернета.

По ее данным, уровень свободы в интернете в мире снижается 15-й год подряд, а страны Центральной Азии в рейтинге все еще остаются в категории «частично свободных» и «несвободных».

В регионе Кыргызстан, набрав 47 баллов из 100, единственный отнесен к государствам с «частично свободным» интернетом. 

Однако в другом исследовании — Freedom in the World 2025 — страна получила лишь 26 из 100 баллов и признана «несвободной» по уровню политических прав и гражданских свобод. Таким образом, ситуация со свободой интернета в республике оценивается значительно выше, чем состояние демократических институтов.

В докладе отмечается, что в Кыргызстане сохраняются проблемы с доступом к свободной онлайн-среде. Эксперты указывают на периодические блокировки сайтов и социальных сетей, давление на независимые СМИ и цифровые платформы, усиление контроля со стороны госорганов, а также риски уголовного преследования для журналистов и активистов. Отдельно подчеркивается, что после конституционных изменений политическая власть все больше концентрируется в руках исполнительных структур, что негативно влияет на уровень демократии.

Казахстан получил 37 баллов как государство с несвободной онлайн-средой. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан также в категории стран с ограниченным доступом к свободному интернету.

Freedom House напоминает, что доступ к информации и защищенность пользователей — ключевые факторы развития демократических процессов. В организации считают, что Кыргызстану необходимо сократить практику блокировок, обеспечить независимость судов при рассмотрении дел о свободе слова, пересмотреть интернет-законодательство и поддерживать независимые медиа.

Доклад Freedom House оценивает ситуацию со свободой интернета в 70 странах и является одним из основных международных индикаторов состояния цифровых прав.
