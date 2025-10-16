О мошенничестве с трудоустройством в Великобритании предупреждают чиновники

Центр трудоустройства граждан за рубежом информирует об увеличении количества случаев обмана, связанных с фейковыми объявлениями о бесплатном трудоустройстве в Великобритании.

Отмечается, что мошенники связываются с кыргызстанцами через WhatsApp, Telegram или Instagram и обещают бесплатную работу за границей. Они присылают поддельные уведомления о якобы успешной регистрации и затем требуют перевести деньги за медицинскую страховку, открытие банковского счета в Британии или за покупку обратного билета.

Мошенническая схема:

просят паспортные данные и фото;

присылают поддельное письмо «от миграционной службы Великобритании»;

требуют оплату «страховки» и «банковского счета»;

отправляют фальшивые документы, созданные с помощью искусственного интеллекта;

угрожают «внесением в черный список» в случае отказа платить.

Центр трудоустройства граждан за рубежом призывает не передавать свои документы и сведения посторонним, не отправлять деньги по запросам из мессенджеров и не доверять людям, представляющимся «менеджерами» с британскими или американскими номерами (+44, +1).

Официальная программа трудоустройства граждан Кыргызстана в Великобританию действует только на сезонные сельскохозяйственные работы до шести месяцев. Трудоустройство бесплатное, кандидаты оплачивают только визу и перелет после подписания официального контракта, отметили в центре.