ЦИК тестирует дистанционное голосование: в чем его отличие от электронного

Фото 24.kg. Голосование начинается с электронной идентификации избирателя

Тестовое дистанционное голосование прошло в одном из торговых центров Бишкека. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал представителям СМИ о работе оборудования. 

В Кыргызстане законодательно внедрили дистанционное голосование. Глава ЦИК отметил, что его не стоит путать с электронным. Он объяснил, что дистанционное подразумевает физическое присутствие избирателя на участке, где бы он в день выборов не находился.

«Например, человек прописан в Таласе, но по определенным обстоятельствам находится на юге страны или в другом государстве. Там он приходит на избирательный участок, предъявляет один из трех документов: ID-карту, загранпаспорт или электронную версию паспорта в мобильном приложении «Тундук». Таким образом он проходит идентификацию. Ему выдают бюллетень с фамилиями кандидатов именно того округа, где он прописан. Избиратель голосует только за одного кандидата, женщину или мужчину».

24.kg
Фото 24.kg. Электронная урна для голосования
Тынчтык Шайназаров добавил, что до 30 октября есть возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах. До 10 ноября ЦИК регистрирует желающих, и они попадают в избирательный бюллетень.

С 10 ноября начнется агитационная кампания, которая завершится 29 ноября в 8.00. В этот же день пройдет голосование вне помещений. Комиссии с переносными урнами объедут людей, не имеющих возможности прийти на избирательный участок из-за болезни или инвалидности.

30 ноября пройдет массовое голосование, которое закончится в 20.00. В течение 30-40 минут подведут 90 процентов итогов голосования.

Тынчтык Шайназаров рассказал, что на 9 октября заявления о желании участвовать в выборах подали 149 человек: 102 мужчины и 47 женщин.

По его словам, дополнительно планируют открыть еще 20-30 участков на крупных рынках страны, в аэропортах Бишкека и Оша (на вылете и прилете), крупных больницах, воинских частях. В планах — участок на золоторудных месторождениях Кумтор и Джеруй. За границей планируют открыть около ста участков совместно с МИД КР.

В России увеличим участки с 21 до 40. Это связано с удобством для наших граждан. В США откроют участки в 6 крупных городах. В Чикаго будет два, так как там много наших граждан.

Тынчтык Шайназаров

Тынчтык Шайназаров также объяснил, почему электронное голосование в Кыргызстане пока невозможно: «Мы технически готовы ввести его, но пока это не осуществимо из-за риска подкупа избирателей. Человек может собрать людей в ресторане, раздать им деньги и проконтролировать, чтобы они все через телефон проголосовали за него».

Опробовать новое оборудование прибыл общественный деятель Феликс Кулов. «Полгода назад, когда обсуждали проекты законов, Тынчтык Шайназаров обещал сделать передовую систему голосования. Я, честно говоря, сомневался. Но сегодня в этом убедился», — заявил он.

Феликс Кулов также назвал гарантии честности проведения выборов.

Первое — бюллетени не будут печатать в типографии. Если у нас примерно 4 миллиона избирателей, а проголосует только миллион, остальные придется уничтожать, могут возникнуть риски использования их для повторного голосования. Сегодня бюллетень выдает машина.

Второе — идентификация. «Система автоматически выдает результаты сразу после окончания голосования. Я изучал разные системы голосования и не увидел даже в других странах таких технологий, как у нас», — заключил Феликс Кулов.

24.kg
Фото 24.kg. Оборудование для идентификации избирателей по отпечаткам пальцев
Подобные тестовые голосования запланированы также 20 и 30 октября на всех 2 тысячах 492 избирательных участках страны. Это делают для проверки нового оборудования и демонстрации избирателям процесса голосования.

В случае инвалидности избирателя, например, отсутствия у него пальцев или рук, проверку идентификации проведут через систему Face ID.

Для исключения повторного голосования в системе предусмотрена фиксация времени, даты и места голосования избирателя. Если он придет на другой участок, система сообщит, что этот человек уже проголосовал.
