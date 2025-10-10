ЦИК тестирует дистанционное голосование: в чем его отличие от электронного

Тестовое дистанционное голосование прошло в одном из торговых центров Бишкека. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров рассказал представителям СМИ о работе оборудования.

В Кыргызстане законодательно внедрили дистанционное голосование. Глава ЦИК отметил, что его не стоит путать с электронным. Он объяснил, что дистанционное подразумевает физическое присутствие избирателя на участке, где бы он в день выборов не находился.

«Например, человек прописан в Таласе, но по определенным обстоятельствам находится на юге страны или в другом государстве. Там он приходит на избирательный участок, предъявляет один из трех документов: ID-карту, загранпаспорт или электронную версию паспорта в мобильном приложении «Тундук». Таким образом он проходит идентификацию. Ему выдают бюллетень с фамилиями кандидатов именно того округа, где он прописан. Избиратель голосует только за одного кандидата, женщину или мужчину».

Фото 24.kg. Электронная урна для голосования

С 10 ноября начнется агитационная кампания, которая завершится 29 ноября в 8.00. В этот же день пройдет голосование вне помещений. Комиссии с переносными урнами объедут людей, не имеющих возможности прийти на избирательный участок из-за болезни или инвалидности.

30 ноября пройдет массовое голосование, которое закончится в 20.00. В течение 30-40 минут подведут 90 процентов итогов голосования.

Тынчтык Шайназаров рассказал, что на 9 октября заявления о желании участвовать в выборах подали 149 человек: 102 мужчины и 47 женщин.

По его словам, дополнительно планируют открыть еще 20-30 участков на крупных рынках страны, в аэропортах Бишкека и Оша (на вылете и прилете), крупных больницах, воинских частях. В планах — участок на золоторудных месторождениях Кумтор и Джеруй. За границей планируют открыть около ста участков совместно с МИД КР.

В России увеличим участки с 21 до 40. Это связано с удобством для наших граждан. В США откроют участки в 6 крупных городах. В Чикаго будет два, так как там много наших граждан. Тынчтык Шайназаров

Тынчтык Шайназаров также объяснил, почему электронное голосование в Кыргызстане пока невозможно: «Мы технически готовы ввести его, но пока это не осуществимо из-за риска подкупа избирателей. Человек может собрать людей в ресторане, раздать им деньги и проконтролировать, чтобы они все через телефон проголосовали за него».





Феликс Кулов также назвал гарантии честности проведения выборов.

Первое — бюллетени не будут печатать в типографии. Если у нас примерно 4 миллиона избирателей, а проголосует только миллион, остальные придется уничтожать, могут возникнуть риски использования их для повторного голосования. Сегодня бюллетень выдает машина.

Второе — идентификация. «Система автоматически выдает результаты сразу после окончания голосования. Я изучал разные системы голосования и не увидел даже в других странах таких технологий, как у нас», — заключил Феликс Кулов.

Фото 24.kg. Оборудование для идентификации избирателей по отпечаткам пальцев

В случае инвалидности избирателя, например, отсутствия у него пальцев или рук, проверку идентификации проведут через систему Face ID.

Для исключения повторного голосования в системе предусмотрена фиксация времени, даты и места голосования избирателя. Если он придет на другой участок, система сообщит, что этот человек уже проголосовал.