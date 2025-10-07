17:18
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева

В столице стартовала подготовка к строительству нового здания Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева.

Сейчас вокруг старого корпуса устанавливают ограждение, после чего начнут демонтаж. На его месте появится современный образовательный центр с учебными аудиториями, концертным залом и общежитием. Сдать объект планируют в декабре 2026 года.

Ранее часть студентов и выпускников выступала против сноса. Они создавали петиции с призывом сохранить здание как культурное наследие и рассматривали вариант его реконструкции. Однако власти приняли решение построить новое училище.
