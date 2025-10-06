20:51
Студенты КГТУ проходят дуальное обучение на Бишкекской ТЭЦ

Фото пресс-службы мэрии

Студенты кафедры «Тепловые электрические станции» Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова продолжают обучение по программе дуального образования на Бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы. 

Во время практических занятий студенты знакомятся с современным оборудованием станции, изучают технологические процессы и учатся обеспечивать безопасную и стабильную работу столичной ТЭЦ. Наставники предприятия делятся профессиональными знаниями и показывают, как применять их на практике.  

В мэрии отметили, что совместная работа университета и Бишкекской ТЭЦ направлена на подготовку квалифицированных кадров для энергетической отрасли Кыргызстана и является важным шагом в развитии профессионального потенциала страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346169/
