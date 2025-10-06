Студенты КГТУ проходят дуальное обучение на Бишкекской ТЭЦ

Студенты кафедры «Тепловые электрические станции» Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова продолжают обучение по программе дуального образования на Бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Во время практических занятий студенты знакомятся с современным оборудованием станции, изучают технологические процессы и учатся обеспечивать безопасную и стабильную работу столичной ТЭЦ. Наставники предприятия делятся профессиональными знаниями и показывают, как применять их на практике.

В мэрии отметили, что совместная работа университета и Бишкекской ТЭЦ направлена на подготовку квалифицированных кадров для энергетической отрасли Кыргызстана и является важным шагом в развитии профессионального потенциала страны.