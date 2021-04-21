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Власть

Премьер-министр выразил соболезнования в связи с кончиной Марии Айтматовой

«От себя лично и от имени правительства выражаю глубокие соболезнования семье великого кыргызского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с кончиной Марии Урматовны Айтматовой», — написал на своей странице в сети Facebook премьер-министр Улукбек Марипов.

Он отметил, что, несмотря на ее природную скромность, именно благодаря Марии Урматовне долгие годы держался семейный очаг в семье Айтматовых, а дом был полон доброты и гостеприимства.

«Грустно осознавать, что навсегда уходят люди, имеющие непосредственное отношение к «золотой» эпохе кыргызской литературы, знавшие многих наших современников, вписавших свои имена в мировую историю. Светлая память о Марии Урматовне навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем боль и горечь безвременной и невосполнимой утраты», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191003/
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