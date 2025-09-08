Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по поставке электроэнергии

В Чолпон-Ате состоялось очередное заседание по вопросам энергетического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, на нем подписан протокол между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии до весны 2026 года.

Основная цель документа — для сохранения и рационального использования воды в Токтогульском водохранилище определить обязательства сторон по поставке электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызстан в осенне-зимний период. Кроме того, были согласованы условия транзита электроэнергии из России в Кыргызстан через энергосистему Казахстана и транзита электроэнергии из Туркменистана в КР через энергосистему Узбекистана.

Кроме того, в рамках встречи подписан двусторонний протокол о поставке электроэнергии между Кыргызстаном и Казахстаном.