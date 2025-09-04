В мэрии Бишкека опровергли информацию о массовом увольнении учителей

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева опровергла информацию о массовом увольнении учителей из столичных школ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Виктория Мозгачева официально заявила, что информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.

«Каждый педагог, как и любой работник, имеет право выбора места работы и может подать заявление об увольнении. Подобные кадровые изменения наиболее часто происходят в летний период, но также возможны и в течение учебного года. Это нормальная практика, которая происходит в любой сфере. Важно подчеркнуть, что наряду с увольнениями в школы приходят новые кадры, в том числе молодые специалисты», — написала она.

Вице-мэр отметила, что на сегодня в образовательных учреждениях города 10 тысяч 317 педагогов, а количество вакантных мест составляет 573 штатные единицы на 120 школ, что в процентном соотношении составляет 5,5 процента.

«Учебный процесс полностью обеспечен: часы распределяются между действующими педагогами», — резюмировала она.

Напомним, в бишкекской школе № 44 с 28 июля по 1 сентября уволились 11 педагогов и 3 сотрудника из числа младшего обслуживающего персонала. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии. Ранее стало известно, что за лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей.