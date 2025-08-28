Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, чем сбором справок

Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, нежели сбором справок. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом по социальным вопросам Национального института стратегических инициатив Мээрим Саркулова.

По ее словам, это станет возможным благодаря новым правилам установления инвалидности, вступающим в силу с начала сентября 2025 года.

«Раньше гражданам, имеющим инвалидность I группы, приходилось проходить переосвидетельствование каждые два года, лицам со II и III группами — каждый год. Им нужно было собирать определенные справки, сдавать анализы. Это большой бюрократический механизм, который занимает уйму времени и влечет финансовую нагрузку на семью. В этой связи процедура пересмотрена», — сказала Мээрим Саркулова.

Теперь инвалидность I группы будет назначаться сроком на семь лет;

II группы — на четыре года;

III группы — на два года.

«Допустим, человек попал в ДТП и был парализован какое-то время, то есть нуждался в постороннем уходе, ему могут присвоить I группу инвалидности на семь лет. Предположим, он смог восстановиться к четвертому или пятому году, и если ему хочется досрочно снять свой статус, то он сможет подать заявление. Мы надеемся, что это облегчит жизнь граждан с инвалидностью и поможет сосредоточиться им на своей реабилитации и абилитации, нежели на прохождении тяжелых процедур», — добавила Мээрим Саркулова.

Она отметила, что решение принималось с учетом мнений лиц с инвалидностью, экспертов в этих вопросах и опыта зарубежных стран.

В Кыргызстане насчитывается более 217 тысяч лиц с инвалидностью.