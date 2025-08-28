15:05
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, чем сбором справок

Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, нежели сбором справок. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом по социальным вопросам Национального института стратегических инициатив Мээрим Саркулова.

По ее словам, это станет возможным благодаря новым правилам установления инвалидности, вступающим в силу с начала сентября 2025 года.

«Раньше гражданам, имеющим инвалидность I группы, приходилось проходить переосвидетельствование каждые два года, лицам со II и III группами — каждый год. Им нужно было собирать определенные справки, сдавать анализы. Это большой бюрократический механизм, который занимает уйму времени и влечет финансовую нагрузку на семью. В этой связи процедура пересмотрена», — сказала Мээрим Саркулова.

  • Теперь инвалидность I группы будет назначаться сроком на семь лет;
  • II группы — на четыре года;
  • III группы — на два года.

«Допустим, человек попал в ДТП и был парализован какое-то время, то есть нуждался в постороннем уходе, ему могут присвоить I группу инвалидности на семь лет. Предположим, он смог восстановиться к четвертому или пятому году, и если ему хочется досрочно снять свой статус, то он сможет подать заявление. Мы надеемся, что это облегчит жизнь граждан с инвалидностью и поможет сосредоточиться им на своей реабилитации и абилитации, нежели на прохождении тяжелых процедур», — добавила Мээрим Саркулова.

Она отметила, что решение принималось с учетом мнений лиц с инвалидностью, экспертов в этих вопросах и опыта зарубежных стран.

В Кыргызстане насчитывается более 217 тысяч лиц с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341319/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Персональные ассистенты просят президента разрешить им дополнительно работать
В КР признали жестовый язык и закрепили новые льготы для инвалидов. Подробности
Новые пособия при производственных травмах и смерти утвердили в Кыргызстане
Реабилитацию в центре «Келечек» с начала 2025 года прошли 302 ребенка
Фестиваль по параплаванию для людей с инвалидностью прошел в Бишкеке
Депутаты предлагают освободить родителей детей с инвалидностью от уплаты пошлины
В Бишкеке изнасиловали девушку с инвалидностью первой группы
В КР облегчают процедуру освидетельствования и назначения группы инвалидности
Медицинское заключение об инвалидности переведут в электронный формат
В Кыргызстане не хватает центров реабилитации для лиц с инвалидностью
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
14:49
Дебюрократизация: любой желающий может внести свои предложения Дебюрократизация: любой желающий может внести свои пред...
14:43
«Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
14:32
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
14:29
В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана
14:24
Люди с инвалидностью смогут больше заниматься реабилитацией, чем сбором справок