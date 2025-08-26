В ЖК предложили повысить пенсии военнослужащим, служившим в высокогорье

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Предлагается пересчитать пенсии для тех военнослужащих, которые прослужили более десяти лет в высокогорных районах на высоте 1 тысячи 800 метров и выше, с применением соответствующего коэффициента.

Как отмечается в справке к проекту закона, инициатива направлена на социальную поддержку военнослужащих, проходивших службу в экстремальных природно-климатических условиях. Законопроект учитывает повышенные риски для жизни и здоровья военных, их трудности и ограниченный режим службы.

По мнению авторов, достойное пенсионное обеспечение таких военнослужащих способствует укреплению кадрового состава силовых структур, поддерживает безопасность и стабильность в стране.

Проект закона размещен на сайте Жогорку Кенеша для проведения общественного обсуждения.