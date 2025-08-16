Дни кино Казахстана пройдут в Кыргызстане с 20 августа. Об этом сообщает Министерство культуры КР.
По его данным, с 20 по 22 августа в кинотеатре «Ала-Тоо» будут показаны художественные фильмы известных казахстанских режиссеров, а после каждого сеанса зрители смогут принять участие в живом обсуждении с авторами.
Программа:
- 20 августа, 18:00 – «Казахское ханство. Золотой трон» (реж. Рустем Абдрашев);
- 21 августа, 14:00 – «Операция Набат» (реж. Рашид Сулейменов);
- 22 августа, 11:00 – «Жамбыл. Новая эра» (реж. Жандос Кусаинов).
Все показы бесплатные.
Мероприятие проводится при поддержке департамента кинематографии, АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Министерства культуры и информации Республики Казахстан, а также Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике.