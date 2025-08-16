13:53
Общество

Дни кино Казахстана пройдут в Кыргызстане с 20 августа

Дни кино Казахстана пройдут в Кыргызстане с 20 августа. Об этом сообщает Министерство культуры КР.

По его данным, с 20 по 22 августа в кинотеатре «Ала-Тоо» будут показаны художественные фильмы известных казахстанских режиссеров, а после каждого сеанса зрители смогут принять участие в живом обсуждении с авторами.

Программа:

  • 20 августа, 18:00 – «Казахское ханство. Золотой трон» (реж. Рустем Абдрашев);
  • 21 августа, 14:00 – «Операция Набат» (реж. Рашид Сулейменов);
  • 22 августа, 11:00 – «Жамбыл. Новая эра» (реж. Жандос Кусаинов).

Все показы бесплатные.

Мероприятие проводится при поддержке департамента кинематографии, АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Министерства культуры и информации Республики Казахстан, а также Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике.
 
