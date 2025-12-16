19:58
Общество

Что такое «слоп»? Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Американский словарь Merriam-Webster назвал «слоп» словом 2025 года, говорится на сайте издания.

Это слово означает низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью искусственного интеллекта. К «слопу» словарь причисляет абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, фейковые новости и все прочие низкокачественные медиапродукты, сгенерированные с помощью нейросетей.

Отмечается, что само слово возникло еще в XVIII веке и тогда оно означало слякоть, грязь. В XIX веке оно приобрело значение помоев и отбросов, а затем начало обозначать мусор вообще.

Среди других слов и выражений, которые часто фигурировали в поисковых запросах в уходящем году, словарь выделил такие, как «манипулирование избирательными округами» (gerrymander), «потрогать траву» (touch grass, заниматься обычными делами в реальном мире, а не проводить много времени онлайн), «показной» (performative), «пошлина» (tariff), конклав (conclave) и прочие.
