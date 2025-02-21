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Общество

Тиктокер, шурави, цеу. В орфографический словарь добавили почти 300 новых слов

В орфографический словарь Российской академии наук в этом году добавили почти 300 новых слов.

Уточняется, что сотрудники Института русского языка имени В.Виноградова РАН с начала 2025-го добавили в орфографический словарь «Академос» 281 новое слово.

Например, в академический справочник номинативного написания вошли слова «тиктокер» и «тиктокерша», «дети-инофоны», «ополченческий», «офлайн-мессенджер», «обнал», «фриган» и «Богородице Дево, радуйся».

Зафиксировали специалисты слова, обозначающие принадлежность к городам Суджа и Часов Яр: «суджане», «суджанка», «суджанцы», «часовоярский» и «часовярский».

Среди интересных слов, внесенных в словарь: «изморозевый», «обдирный», «надвратница», «женобоязнь», «единожды», «трильон» (для передачи разговорного произношения) и «триллион», «цепочечка» и «цеу» (сокращенное «ценное указание»), «щеколдочка», «шурави», «океюшки», «эмакимоно» и другие.

«Академос» является официальным ресурсом Института русского языка имени В.Виноградова РАН. В электронную базу добавляют те слова, которые ученые считают нужным кодифицировать, то есть зафиксировать их орфографический облик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320615/
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